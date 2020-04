Coronavirus. Il bollettino odierno della Protezione Civile: calano ancora i contagi. Il numero di contagi è in calo: i nuovi contagi oggi sono 3.599, 717 in meno di ieri quando erano sceso già di circa 500. Oggi scendono sotto quota duemila, per l’esattezza 1.941, circa mille in meno di ieri (ieri infatti erano stati 2972).

Quelli fatti oggi sono stati solo 30.271, meno dei giorni scorsi in cui erano stati anche diecimila di più. Calano ancora le persone ricoverate in terapia intensiva: oggi sono 3898, ovvero 79 meno di ieri. Resta stabile il numero di ricoverati con sintomi 28976 persone (27 in più di ieri).

Resta alto anche il numero delle vittime, che torna a salire rispetto alla frenata di ieri. Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 636 persone (ieri le vittime erano state 525), arrivando a un totale di 16.523 decessi. Anche i guariti restano sugli stessi livelli e raggiungono quota 22.837, per un aumento in 24 ore di 1022 unità