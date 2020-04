Coronavirus. Il bollettino nazionale di oggi: scende il numero delle vittime. Stando ai dati diffusi dalla Protezione Civile oggi i positivi sono stati 2.972 (ieri erano 2.886), 525 i morti delle ultime 24 ore (681 ieri), i guariti sono 819 contro i 1.238 di ieri. I decessi totali hanno superato i 15 mila mentre i guariti superano i 21 mila.

Per la prima volta, scende il numero delle persone ricoverate nei reparti Covid e, quel che forse più conta, rallenta quello dei decessi. In totale, tra nuovi contagiati, morti e guariti, sono stati registrati 4.316 nuovi casi, 489 in meno di ieri.

Il numero di casi totali italiani che hanno contratto il coronavirus tocca quota 128.948. Di questi, 91.346 risultano ancora positivi.

Diminuiscono le vittime (525 morti) e si conferma il dato in flessione sui posti letto occupati in terapia intensiva. In più per la prima volta calano le persone ricoverate con sintomi (-61 unità, un’inezia su quasi 30mila persone, ma finora era sempre aumentato) e si conferma la flessione dei posti letto occupati in terapia intensiva (valore che è calato ieri per la prima volta), con altri 17 posti che si sono liberati oggi.

Il numero dei nuovi ricoverati in Lombardia “si è quasi fermato“, crescono i dimessi e il numero dei morti è in calo.

I positivi sono 50.455, 1.337 in più rispetto a ieri, i tamponi sono passati da 6.826 di ieri agli 8.107 di oggi (anche a operatori sanitari e medici delle Rsa). Sono solo 7 i nuovi ricoverati, e così si arriva a 12.009, mentre sono in tutto 14.798 i positivi in isolamento volontario a casa. Continua a salire, infatti, il numero di chi positivo, ma senza o con pochi sintomi, è in isolamento domestico. Si è quasi fermato il numero dei ricoverati, in terapia intensiva ci sono 1.317 pazienti, 9 in meno rispetto a ieri, e crescono i dimessi: 28.224, più 184.



I tamponi fatti oggi sono stati 34.237, un numero più o meno stabile rispetto a ieri. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 7,8 tamponi fatti, il 12,8%, stabile rispetto a ieri e agli ultimi giorni.