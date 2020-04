Coronavirus. Bollettino nazionale del 9 aprile, aumentano i contagiati ma diminuiscono i ricoverati puntuale alle ore 18 è arrivato il bollettino della Protezione Civile sulla situazione coronavirus in Italia.

Secondo quanto riportato dal sito di Repubblica, più o meno stabile negli ultimi giorni. Nelle ultime ventiquattr’ore i decessi sono stati 610 persone (ieri le vittime erano state 542), arrivando a un totale di decessi 18279.

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile parlano di un aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) pari a 1615 unità (ieri erano stati 1195).

Oggi sono ricoverate in terapia intensiva 3605 persone, 88 meno di ieri. Sono ricoverate con sintomi 28399 persone, 86 meno di ieri.

I guariti almeno restano sugli stessi livelli record di ieri e raggiungono quota 28470, per un aumento in 24 ore di 1979 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2099 persone).

Ricordiamo, di seguito le principale norme da seguire scrupolosamente:

• E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono sospese le manifestazioni dovunque organizzate con affluenza di pubblico, comprese quelle di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico.

• Gli spostamenti da un territorio all’altro sono consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Tali esigenze vanno dichiarate mediante autocertificazione da esibire in caso di controllo (si allega modello da stampare, compilare e firmare). E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

• In particolare, spostandosi per lavoro è bene avere un documento della propria azienda che attesta la necessità dello spostamento.

• ATTENZIONE: va assolutamente evitato di uscire di casa anche per le normali attività quotidiane durante tutto l’arco della giornata (acquisti non indispensabili, incontri con amici, semplici passeggiate, etc.): PER IL BENE DI TUTTI OCCORRE RESTARE A CASA QUANTO PIU’ POSSIBILE

