Coronavirus. Il bollettino giornaliero della Protezione Civile: mai così pochi i nuovi casi. Puntuale alle 18, anche oggi è arrivato il bollettino giornaliero della Protezione Civile per fare il punto sulla situazione Coronavirus in Italia. L’unico dato drammatico della giornata è il numero delle vittime, che sono aumentate rispetto alla giornata di ieri: 575 persone (ieri 525). D’altro canto, calo netto dei ricoverati, mai così pochi nuovi casi per numero di tamponi (1 malato ogni 18 test, poco più del 5%), mentre il numero dei guariti non è mai stato così alto.

In terapia intensiva si trovano oggi 2.812 persone, 124 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 25.786 persone, 1.107 meno di ieri. I guariti raggiungono quota 42.727, per un aumento in 24 ore di 2.563 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.072 persone). Non erano mai state dichiarate tante guarigioni in un giorno come oggi.

Il capo della Protezione civile, Angello Borrelli, ha poi annunciato che la quotidiana conferenza stampa, che si teneva ininterrottamente dal 22 febbraio, non si terrà più: “I dati sanitari ci indicano che si è alleggerita decisamente la pressione sulle strutture ospedaliere e tutto ciò ci rende consapevoli del grande lavoro svolto negli ospedali e della collaborazione dei cittadini – ha detto Borrelli – Per questo abbiamo deciso di rimodulare le conferenze stampa: continueremo a garantire massima trasparenza su dati ogni giorno veicolandoli sul sito, mentre due volte a settimana terremo un punto stampa”.