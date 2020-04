Coronavirus. Bella notizia da Napoli, nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi contagi. Quarto giorno consecutivo senza morti

A Napoli si comincia ad intravedere la luce in fondo al tunnel. I dati delle ultime 24 ore evidenziano l’assenza di nuovi contagi da Coronavirus e nessun decesso. Ed è il quarto giorno consecutivo in cui non si registrano morti. A renderlo noto è lo stesso Comune di Napoli con l’aggiornamento alle ore 11.00 di oggi 20 aprile. Il numero dei contagiati resta, quindi, fermo a 833 mentre i morti dall’inizio dell’emergenza sono 52. Aumenta, invece, il numero dei guariti che sale a 142. Restano ricoverati in ospedale 153 persone delle quali 12 in terapia intensiva. Sono, infine, 486 i soggetti in isolamento domiciliare.