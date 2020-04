Coronavirus. Attenzione agli occhi, il virus è presente ed attivo anche nelle secrezioni oculari dei contagiati

Continuano le scoperte sulle caratteristiche del Coronavirus. L’ultima riguarda la presenza del SARS-CoV-2, alla base della pandemia Covid-19. Ebbene, il virus sarebbe presente ed attivo nelle secrezioni oculari delle persone contagiate.

Come si è giunti a questa conclusione? All’ospedale Spallanzani di Roma è stato prelevato un tampone oculare ad una ricoverata a fine gennaio nella struttura e risultata positiva al Covid-19. La paziente era affetta da una congiuntivite ad entrambi gli occhi ed i ricercatori hanno dimostrato che il temuto virus non solo è in grado di riprodursi nell’apparato respiratorio ma anche nelle congiuntive oculari.

Inizialmente si riteneva solo che gli occhi fossero una delle vie attraverso le quali il virus entrava nell’organismo ed infatti, tra le tante misure precauzionali, vi è sempre stata quella di evitare di toccarsi con gli occhi per non rischiare di infettarsi. Ma la scoperta introduce una nuova prospettiva, ovvero gli occhi non sono solo una porta di ingresso per il virus ma possono essere essi stessi una fonte di contagio.

Ma vi è di più. I ricercatori hanno anche dimostrato che anche qualora i tamponi respiratori dessero esito negativo alla presenza del virus, i tamponi oculari potrebbero essere invece positivi.