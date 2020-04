Coronavirus, Amazon regala 2 mesi di Kindle Unlimited per dedicarsi alla lettura nel periodo di quarantena

E’ disponibile su Amazon, fino al 30 aprile 2020, un’ottima promozione per sottoscrivere il servizio Kindle Unlimited per 2 mesi in maniera del tutto gratuita. Dopo 2 mesi di utilizzo il servizio tornerà al costo di 9,99€ al mese ma, come tutti i servizi Amazon, potrete disdire in qualsiasi momento usufruendo del periodo di abbonamento rimasto. Come saprete, Kindle Unlimited è un servizio dedicato agli utenti Amazon che permette di avere accesso in maniera gratuita ad oltre 1 milione di e-book da poter leggere sui propri dispositivi Kindle e non, grazie all’App dedicata. Si tratta di un must per tutti gli amanti della lettura che, grazie ad Amazon, potranno godere di un calendario vastissimo che comprende narrativa, saggistica e persino fumetti, con uscite vecchie e nuove comodamente a portata di dispositivi smart.

Vi ricordiamo di disattivare il rinnovo automatico nelle impostazioni di Amazon altrimenti verrà automaticamente rinnovato l’abbonamento alla scadere del periodo gratuito.