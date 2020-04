Controlli straordinari dei carabinieri a Maiori e in Costiera amalfitana, 25 aprile blindato

Maiori, Costiera amalfitana. Prosegue l’eccezionale lavoro degli uomini della Compagnia dei Carabinieri di Amalfi, guidati dal capitano Umberto D’Angelantonio, per assicurare rigidi controlli durante la fase due.

Oggi i carabinieri sono attivi a presidiare tutta la Costa d’Amalfi, in foto a Maiori, ed evitare spostamenti indesiderati in vista dei ponti festivi del 25 aprile e del 1 maggio. Posti di controllo sono stati eseguiti lungo le principali arterie e nel centro cittadino con l’obiettivo di dissuadere dall’intento chi avesse ritenuto di avventurarsi in pranzi e cene da amici e parenti, in gite fuori porta o in direzione delle seconde case in costiera o fuori Provincia.

Ringraziamo gli uomini dell’Arma, una garanzia per la sicurezza in Costiera amalfitana. Il capitano D’Angelantonio e i suoi uomini si sono dimostrati sempre attivi e costantemente allerta sin dall’inizio della quarantena ed hanno gestito in maniera impeccabile l’emergenza sanitaria. Un ringraziamento speciale a loro e a tutte le forze dell’ordine.