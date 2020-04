Controlli in Costa d’Amalfi e del Cilento, forze dell’ordine preparano gli elicotteri per i festivi

Il ponte del 25 aprile e 1 maggio saranno determinanti per una ripresa da questa situazione di emergenza sanitaria. I controlli delle forze dell’ordine assicureranno il rispetto del dpcm come accaduto a Pasqua e Pasquetta.

È stato pianificato ieri mattina, nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Salerno, il dispositivo di controllo del territorio volto a garantire, anche per questo fine settimana, il rispetto delle misure atte a contenere il rischio del diffondersi del contagio epidemiologico.

Presenti all’incontro, oltre ai vertici delle Forze dell’Ordine, anche il Presidente della Provincia di Salerno e l’Assessore alla Mobilità del comune capoluogo.

In occasione delle prossime festività dell’Anniversario della Liberazione e della Festa del Lavoro, il Prefetto ha disposto l’attuazione del medesimo modulo organizzativo, già proficuamente messo in atto in occasione delle recenti festività pasquali, richiedendo l’intensificazione dei servizi vigilanza e controllo del territorio allo scopo di limitare la mobilità dei cittadini e prevenire gite fuori porta, riunioni familiari e spostamenti nelle “seconde case”, ad eccezione delle situazioni strettamente necessarie ammesse dalla normativa anti-Covid.

In particolare, al termine dell’incontro, il Prefetto ha ringraziato i rappresentanti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate per l’incessante ed intelligente attività svolta, che vede centinaia di uomini e donne impegnati quotidianamente a garanzia dell’ordinato vivere civile, in un contesto mai vissuto prima che richiede il massimo impegno e dedizione.

Su tutto il territorio si effettueranno massicci controlli, anche con gli elicotteri per evitare e gite fuori porta nelle principali località turistiche del Salernitano.