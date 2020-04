Controllate 350 auto nell’Agro per un totale di 14mila euro di multe

Nell’Agro nocerino sarnese si sono intensificati i controlli delle forze dell’ordine, supportate dai militari dell’esercito. In una sola giornata – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – sono state fermate 350 auto ed elevate sanzioni per 14mila euro, sia per la violazione della quarantena, sia per la mancata osservanza del divieto di spostamento per motivi non indispensabili. A Nocera Inferiore in venti sono stati segnalati e sanzionati perché sorpresi dai carabinieri all’interno di una casa di cura e di riabilitazione dove si erano dati appuntamento per una riunione. Tra loro c’è anche qualcuno che era stato sottoposto a isolamento domiciliare fiduciario.