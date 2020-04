Continuano i lavori sulla SS163 da Positano a Piano di Sorrento. C’è anche il semaforo, ma senza coronavirus che sarebbe successo?

Continuano i lavori sulla SS163 dell’ANAS da Positano a Piano di Sorrento. Proseguono i lavori di nuova pavimentazione sulla strada statale 163 “Amalfitana”, tra le province di Salerno e Napoli. Gli operai hanno già asfaltato un bel tratto di strada, che va da Positano, in Costiera Amalfitana, a Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina. Lungo le vie, è stato installato anche un semaforo. L’intervento, che riguarda un’intera tratta di circa 7 km, vede una fine prevista per i primi giorni del mese di maggio.

Paradossalmente, ma solo in questo caso, si potrebbe dire per fortuna c’è il Coronavirus Covid-19, senza le misure di contenimento e la quarantena che sarebbe successo? Il caos traffico con bus . Questi non ci mancheranno e siamo sicuri che torneranno..