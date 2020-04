Continuano i furti negli appartamenti, protezione Civile: “Prestare massima attenzione”

Continuano le truffe, specialmente ai danni di anziani, in questo momento particolare che stiamo vivendo. Il fenomeno si sta verificando in tutta Italia ed è arrivato anche nelle due Costiere. Charly 57, della Protezione Civile di Piano di Sorrento, ha voluto mostrare, con un interessante post su Facebook, la sua preoccupazione e ha fornito tutti i numeri utili per combattere il fenomeno.

“Mi preoccupa la situazione attuale perché molti di voi aprite facilmente portoni e porte di casa a chiunque bussa – ha dichiarato- Visti i brutti fatti delle ultime ore che si stanno verificando in molte Città d’Italia, specialmente agli anziani soli in casa, vi invito a non fidarvi!

Prevenire è meglio che curare.

Vi invitiamo alla MASSIMA ATTENZIONE, di non aprire facilmente a persone che si presentono vicino alla vostra porta, come falsi operatori o Volontari di Protezione civile per consegne Mascherine o altro, tutti i Volontari che stanno operando sul territorio sono dotati tesserino, di pettorine o divise ufficiali con emblemi del Comune Protezione Civile e della Regione Campania o Nazionale.

Importante sopratutto richiedete il tesserino di riconoscimento o eventuale identificazione di appartenenza chiamando al Numero della Protezione Civile del Vostro comune, nel dubbio NON APRITE!

Se la cosa vi preoccupa, specialmente in questo momento che tutti noi indossiamo mascherine che coprono spesso il viso.

Vi Metto a disposizione i numeri di chiamata di emergenza.

Carabinieri 112

Polizia di Stato 113

Guardia di Finanza 117

Polizia Municipale Piano di Sorrento 0815321486

Protezione Civile Comunale 0815321485

Forza e Coraggio a tutte le Forze dell’ordine che oltre che combattere contro questo brutto nemico invisibile devono combattere come sempre una Criminalità che approfitta di questi momenti tragici

Charly 57. h24 3356207388”.