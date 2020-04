Continua l’asta on line Fondazione Ferrara -Cannavaro Tempo per le offerte fino a venerdì»

F errara, verrebbe da dire, prendendo in prestito Pino Daniele, che con questa iniziativa, Napoli è…

«È nata così, dal desiderio mio, di Fabio e Paolo Cannavaro, di fare qualcos’altro per la città. La nostra fondazione è nata nel 2005 e noi conosciamo le difficoltà della nostra gente, che il virus ha amplificato. Ci siamo attivati prima e ognuno in qualche iniziativa, ma non ci è bastato».

Poi, lei ha infilato Diego…

«E solo per la sua maglietta, s’è toccata quota sedicimila».

Il calcio che, in genere, è diviso, stavolta unisce.

«Nelle intenzioni, c’era questa idea: la gente, com’è giusto che sia, si identifica nella squadra del cuore, mentre stavolta ci sono state richieste trasversali e che arrivano da ogni angolo del Mondo».

Una maglia è una storia.

«Per ognuno. Ma soprattutto è la testimonianza di un sentimento che tutti, nessuno escluso, abbiamo avvertito. C’è stata una partecipazione entusiastica, nella quale si è avvertita, in ogni telefonata, il piacere di essere stato interpellato. Il nostro è semplicemente un piccolo gesto, ma lo abbiamo fatto con una gioia che ancora ci pervade».

Zurigo, 10 giugno 1987, un ragazzo di venti anni ci arriva da fresco campione d’Italia, debutta in Nazionale e lo fa contro i campioni del Mondo e contro Sua Maestà, Maradona, il più forte calciatore di sempre, che è suo compagno nel Napoli e diventerà per una volta suo avversario.

«E la grandezza di Diego, di cui sono stato testimone a lungo, è in quello che mi diceva in campo: tranquillo, Ciro. Ma come facevo ad essere tranquillo? Avevo vent’anni e mi succedevano tutte quelle cose assieme in una sola serata».

Viene da chiedersi oggi: ma sarà un calcio migliore, liberato da quegli odiosi cori?

«È una speranza che dobbiamo avere, portandoci però dentro il timore che purtroppo qualcosa resti. Perché ci abbiamo provato, magari a parole, a sconfiggere la discriminazione, ma non ne siamo stati capaci. Non è stato possibile. E il sospetto, adesso, che passata – auguriamoci in fretta – la paura, si possa ricominciare, è innegabile».

Paura ne ha?

«Ho genitori che hanno una certa età, che non posso vedere, intendo dire toccare fisicamente, e con i quali ci video-telefoniamo. A mio padre chiedo spesso della sua infanzia, durante la guerra, gli aspiro i ricordi. Ho un figlio che vive e lavora a New York, può immaginare lo stato d’ansia: sta bene, chiuso in casa come noi, ma lì la diffusione del virus sta raggiungendo vette insospettabili».

Ferrara resta, nell’immaginario, un ragazzino, che però sta per diventare nonno.

«Tra dieci giorni mia figlia Benedetta diventerà mamma di un maschietto. E conoscerò anch’io una nuova fase della vita, emozioni inedite».

Le sue magliette saranno per i nipoti, allora.

«E per i miei tre ragazzi. Ne ho tante, le ho collezionate e me le vado a guardare, adesso ho davanti a me quelle di Cantona, Mancini, Ortega, Bruno Conti, Butragueno, Ronaldo il Fenomeno. Ma non sto qui a contarle».

Quella di Maradona ha un valore simbolico diverso.