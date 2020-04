Continua la solidarietà senza limiti a Cava de’ Tirreni

LA SOLIDARIETÀ NON HA LIMITI

Nessun Cavese senza cibo. Continua la grande gara di solidarietà di aziende e cittadini che stanno donando generi alimentari che attraverso i Servizi Sociali Comunali e la Caritas saranno consegnati direttamente a domicilio dai Volontari della Protezione Civile.

Dalle tecnologie avanzate e la ricerca del Centro per l’Artigianato digitale (Cad) arrivano le prime mascherine realizzate con stampante 3D con filtro intercambiabile. I primi esemplari sono stati donati dal responsabile Medaarch, Amleto Picerno Ceraso, al Consigliere comunale, Eugenio Canora per essere distribuiti al personale di front-office del Comune di Cava de’ Tirreni.

Ai Carabinieri di Cava de’ Tirreni, invece, sono state donate dalla sartoria Del Rovo le mascherine riutilizzabili, con filtro monouso e personalizzate con lo stemma l’Arma.

La generosità della PT Gomme ha permesso la completa sanificazione di tutti gli automezzi della Protezione Civile comunale, in queste settimane in prima linea nel diffondere gli audio messaggi su tutto il territorio comunale per garantire il rispetto delle misure restrittive e l’assistenza ai cittadini con la consegna dei pacchi alimentari.

La Sartoria Avagliano ha pensato anche ai più piccoli realizzando e donando gratuitamente mascherine pediatriche ai bambini che ne hanno necessità.