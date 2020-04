Conte “Liquidità immediata per 400 miliardi, una potenza di fuoco. Da questa Pasqua inizi una nuova Primavera” . Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a proposito del dl destinato alle imprese.

“Abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio”.

“Abbiamo potenziato lo strumento della golden power, potremo controllare operazioni societarie e le scalate ostili non solo nei settori tradizionali, ma in quelli assicurativo, creditizio, finanziario, acqua, salute, cybersicurezza”

Conte ha riferito di Pasqua come un inizio per la “programmazione” per la fase successiva visto che dopo il disastro della Pandemia ci saranno “macerie sociali ed economiche” e sarà necessario ripartire per “Una nuova primavera”