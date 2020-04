Penisola sorrentina. Congratulazioni al neodottore Lorenzo Ambrosio

Felicitazioni ai genitori Francesco e Giusy per la bella notizia in tempi difficili. In videoconferenza, Lorenzo ha brillantemente presentato il suo lavoro dedicato alla penisola sorrentina, per il quale auspichiamo la pubblicazione. Il 24 aprile 2020 Lorenzo Ambrosio ha conseguito presso la Facoltà di Architettura dell’Università “Federico II” di NAPOLI, la Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale (PTUPA) presentando la tesi ad oggetto “Sorrento e il turismo (1950-1980):L’evoluzione del territorio attraverso le licenze edilizie”.

La tesi ha studiato il fenomeno legato allo sviluppo edilizio alberghiero subito dal territorio Sorrentino nel periodo compreso tra il 1950 ed il 1980 in cui si registro un vero e proprio boom edilizio del settore anche tra tante polemiche e contraddizioni.

La pianificazione urbanistica e paesaggistica per la penisola sorrentina ha sempre rappresentato un elemento di forte interesse e di esteso confronto, incidendo su di un territorio estremamente sensibile per le sue connotazioni paesaggistiche.

Ben vengano quindi tecnici esperti di questo specifico settore dell’architettura sperando, soprattutto, che essi trovino maggiore spazio nei settori di competenza mettendo così a frutto la loro formazione e qualificazione nella pianificazione urbanistica e paesaggistica e nello sviluppo territoriale di territori sensibili come quello della penisola sorrentina.