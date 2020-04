Conca dei Marini, la torre vicereale illuminata con il Tricolore

In Costa d’Amalfi si continua a lanciare messaggi di speranza, per reagire al coronavirus. Nel comune di Conca dei Marini la torre vicereale del Cinquecento, che domina Capo di Conca è stata magicamente illuminata di verde, bianco e rosso, i nostri colori nazionali. Un messaggio luminoso, per dare conforto e speranza per superare questi tristi giorni, che nasce dall’amministrazione guidata da Gaetano Frate, realizzata grazie all’apporto prezioso dei fratelli Pasquale e Giuseppe Ferrara. Questo è l’augurio di Pasqua che Conca dei Marini ha riservato ai suoi cittadini, esprimendo fiducia verso il futuro ed un ritorno a tempi migliori sempre più vicino. Dopo Villa Tre Ville di Positano e le arcate della Marina Grande ad Amalfi, un altro luogo simbolo della Costiera viene illuminato con il Tricolore.