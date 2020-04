Comunicato stampa M5S – Coronavirus: “Subito bonus antiusura a Torre del Greco”.

“Le botteghe e le attività commerciali torresi sono lo scheletro dell’economia cittadina ed oggi sono chiamate ad uno sforzo ulteriore – dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali del Movimento 5Stelle di Torre del Greco Vincenzo Salerno e Santa Borriello. La loro sopravvivenza è in pericolo. Bisogna fare tutto il possibile per scongiurarlo, perché il contesto lavorativo campano non offre molte possibilità di reinserimento, ma soprattutto perché sono da sempre vanto ed elemento distintivo per la comunità tutta di Torre del Greco.

Intervenire a loro sostegno è essenziale anche in un’ottica di contrasto al malaffare. Le circostanze attuali possono determinare il proliferare di fenomeni di usura.

Siamo convinti sia necessario che l’amministrazione Comunale provveda all’erogazione di un “bonus antiusura”.

Possiamo attingere dall’avanzo di amministrazione per inserire subito liquidità necessaria per sostenere le uscite tributarie e fiscali che incombono su commercianti ed artigiani torresi.

Esistono le coperture per redistribuire un milione di euro alle attività costrette a chiusura forzata per contrastare l’emergenza Covid-19. È stato loro imposto, nell’interesse della salute di tutti noi, un sacrificio economico che da soli non possono sopportare e pertanto tutte le istituzioni, compreso il Comune, dovrebbero sostenerli in questa guerra.

Queste risorse potranno essere redistribuite in funzione dei metri quadri, parametro alla base del calcolo delle imposte comunali, garantendone equità e trasparenza di erogazione. Attingendo dall’avanzo di amministrazione si attuerebbe un’incisiva politica di sostegno al comparto produttivo torrese senza effettuare tagli agli altri servizi comunali. Abbiamo già formulato la nostra proposta ed il Sindaco ha dato piena disponibilità ad approfondire il tutto e verificarne fattibilità e modalità di erogazione. Esistono altri margini operativi per mettere in campo ulteriori iniziative di sostegno per i nostri concittadini, ma anche per volgere già lo sguardo al post emergenza attuando politiche di ripresa facendo leva sul turismo e sul rilancio delle nostre eccellenze. Facciamo appello a tutte le forze politiche a lavorare in maniera collegiale e puntuale per apportare tempestive modifiche al bilancio comunale per mettere in campo le iniziative necessarie per dare le risposte che la città richiede. Bisogna comprendere che in poche settimane sono totalmente cambiati gli scenari e ci apprestiamo, purtroppo, a vivere una fase di ricostruzione come fosse un dopoguerra. Pertanto bisogna superare gli schieramenti ed i pregiudizi, e semplicemente operare nell’interesse comune, pur conservando la nostra identità politiche.”

Portavoce Consiglieri M5S Torre del Greco