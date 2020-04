 COLOMBA AL CIOCCOLATO DA FARE VELOCE DI ANTONINO CANNAVACCIUOLO. LA RICETTA

COLOMBA AL CIOCCOLATO DA FARE VELOCE ]

Noi di Positanonews non potevamo non proporre oggi alle Palme questa ricetta di Antonino Cannavacciulo che noto in Italia e nel mondo originario di Ticciano frazione di Vico Equense sui Monti Lattari che si affaccia fra il Golfo di Sorrento e di Napoli

INGREDIENTI:

 lievitino

 150 gr di farina biologica Arifa (va bene anche kamut)

 125 gr di latte tiepido

 25 gr di lievito di birra

 Primo impasto

 100 gr di zucchero

 Lievitino di cui sopra

 125 gr di latte tiepido

 100 gr di farina biologica Arifa (o kamut)

 50 gr di farina manitoba

 125 gr di burro

 Secondo impasto

 50 gr di miele di acacia

 500 gr di farina manitoba

 140 gr di uova

 70 gr di tuorli

 80 gr di zucchero

 105 gr di burro

 Scorza di 1 arancia non trattata

 Scorza di 1 limone non trattato

 210 gr di gocce di cioccolato

 Pistilli di una bacca di vaniglia bourbon

 1 pizzico di sale

 Per la glassa:

 500 gr di cioccolato di buona qualità

 250 gr di burro non salato

 125 ml di panna fresca da montare

PREPARAZIONE:

 Impastate tutti gli ingredienti del lievitino e fate lievitare fino al raddoppio per un’oretta circa.

 Primo impasto: Impastate il lievitino con metà della farina e lo zucchero nella planetaria con il gancio impastatore, aggiungete un po’ di latte, ancora un po’ di

farina e latte, infine il burro tagliato a cubetti, poco per volta, alternando con la farina, impastate per bene.

Coprite con pellicola e fate lievitare per 3 ore.

 Secondo impasto: Riprendete l’impasto e con il gancio impastatore lavoratelo aggiungendo il miele e un po’ di farina, quando questa sarà assorbita, aggiungete le uova poco per volta alternandole con la farina, alla prima parte di uova aggiungete lo zucchero lentamente continuando a impastare, alla seconda parte aggiungete uovo, farina e sale e poi impastate aggiungendo le uova alternandole con la farina ma sempre lentamente e finchè ogni uovo o tuorlo non sia stato del tutto assorbito. Mettete da parte poca farina che inserirete dopo il burro. Fate incordare, ribaltando l‘impasto 2/3 volte in modo da lavorare bene

l’impasto. Quando l’impasto è bene incordato, aggiungete in due tre volte e lentamente il burro morbido tagliato a cubetti e continuate a impastare, anche qui abbiate l’accortezza di inserirlo poco per volta, fate incordare e aggiungetene ancora, completate con la farina avanzata e lavorate l’impasto ancora per un po’, aggiungendo le scorze d’arancia e di limone e i pistilli della vaniglia, quando l’impasto è incordato per bene chiudete con pellicola e fate lievitare in posto caldo per 2 ore circa o fino al raddoppio del volume. Sgonfiate l’impasto e lavoratelo con il gancio impastatore. Aggiungete le gocce di cioccolato e i canditi, in precedenza infarinati e impastate finche queste si saranno mescolati bene all’impasto.

 Coprite ancora con pellicola e fate lievitare per un’ora.

 Sgonfiate l’impasto ancora, lavoratelo e tiratelo fuori dalla ciotola.

 Dividete l’impasto in due, e ogni pezzo lo dividete in tre, due pezzi più piccoli e cicciottelli ed uno più grande e lungo, e disponeteli negli stampi.

 Le due parti più piccole al posto delle ali e la parte allungata sul resto dello stampo che va dalla testa alla coda.

 Coprite e fate lievitare, finché l’impasto raggiungerà i bordi o comunque finché avrà raddoppiato il suo volume.

 Nel forno già caldo, inserite nel ripiano più basso una ciotola di acqua.

 Infornate a 180° in forno ventilato per 40 minuti circa, mettendo la colomba a metà forno. Se la colomba dovesse colorirsi troppo, potrete coprire con carta alluminio, vale la prova stecchino.

 Quando la colomba si sarà raffreddata fate bollire la panna e versatela sul cioccolato spezzettato e il burro tagliato a cubetti, mescolate velocemente con

una paletta di legno finche non sarà diventato liscio e cremoso, fate intiepidire, ricoprite con il cioccolato e decorate con le codette di cioccolato