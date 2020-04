Clamoroso a Sorrento, un’antenna 5G al posto della statua di S.Antonino ! La Fake news fa il giro del web

Sorrento, è davvero clamoroso quello che è successo oggi in piena emergenza da Covid-19, i pochi abitanti in giro hanno constatato con orrore che la statua di S.Antonino in Piazza Tasso era stata sostituita da un’antenna del 5G !

La fake news fa il giro del web. Centinaia di commenti che gridano allo scandalo, mentre è uno scherzo .