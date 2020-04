Clamoroso a Sorrento, un’antenna 5G al posto della statua di S.Antonino ! La Fake news fa il giro del web, ma il 5G è pericoloso?

Sorrento, è davvero clamoroso quello che è successo oggi in piena emergenza da Covid-19, i pochi abitanti in giro hanno constatato con orrore che la statua di S.Antonino in Piazza Tasso era stata sostituita da un’antenna del 5G !

La fake news fa il giro del web. Centinaia di commenti che gridano allo scandalo, mentre è uno scherzo di una pagina Facebook.

Girano ancora anche alcuni video che parlano di coronavirus Covid-19 e 5G , qualcuno è ancora convinto che favorisca il virus. E’ un momento complicato per l’informazione che rischia di cadere nell’infodemia

Ma il 5G è pericoloso?

Sentiamo l’ingegnere Marco Di Maio che dice sul suo profilo

5G RIPETERE FA BENE

Riguardo alla bufala che disturbi il sangue.

HO SEGNALATO IN PRIMA PERSONA ALL’ AUTORITÀ UN SITO CHE DIFFONDEVA QUESTA FAKE.

Sono ingegnere elettronico specializzato in antenne e propagazione in alta frequenza.

Amo l’ambiente sono socio di marevivo.

Le radiazioni elettromagnetiche alla frequenza del gigahertz non possono attraversare il corpo umano, a quelle frequenze l’acqua che costituisce il principale componente del corpo umano si comporta come un conduttore metallico.

Conseguenza la radiazione non penetra oltre qualche micron, non supera nemmeno la pelle, figuratevi se arriva al sangue.

Inoltre le frequenze del 5G sono inferiori a quelle del visibile.