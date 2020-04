Cittadina di Conca dei Marini positiva al Covid-19. La donna è ricoverata in una clinica riabilitativa fuori provincia a seguito di intervento chirurgico

Una cittadina di Conca dei Marini è risultato positivo al test del Coronavirus. Si tratta di una persona di recente sottoposta ad intervento chirurgico al ginocchio ed attualmente ancora ricoverata in una clinica riabilitativa fuori provincia dove sta seguendo il percorso di riabilitazione post-operatoria. La vicenda è sotto controllo ed è seguita dalla ASL. I familiari hanno riferito che, a causa delle restrizioni del periodo in corso e della stessa struttura di cura, da quasi un mese non hanno avuto contatto diretto con la persona interessata. La donna sta bene e probabilmente, una volta finita la riabilitazione, tornerà a casa. Risulta che altre persone ricoverate nella medesima struttura sono risultate positive e non si esclude che la donna possa essere stata contagiata nella stessa clinica riabilitativa.