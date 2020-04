Cilento, giochi da Covid sul tetto che scotta

“La fatica che provi oggi sarà la soddisfazione che proverai domani”

trekking ai tempi del Covid – 19; ama la vita all’aria aperta, non è tipo che soffre di vertigini…Ottavio Giannella di Montecorice, fa trekking sul tetto della sua casa.

(Io resto a casa…si, ma passeggio a mio piacimento sul tetto, come un gatto!) il signor Ottavio, ha deciso di sfruttare la spaziosa copertura della sua casa…da record, da brivido (da non imitare)respirando a pieni polmoni l’aria profumata della costa, in piena primavera 2020, mantenendo alte le difese immunitarie, di questi tempi! alla faccia del covid19, “torneremo più forti di prima”…come dargli torto!

Giovanni Farzati