Cilento, cosa ci siamo fumato, dalla Lombardia ci fa sapere

Mi curo il fisico, ma quando ci vuole la “bomba”

ci vuole; si diverte; salito dal sud verso il comasco poco dopo Natale, lo chiamiamo Franco..ma non è il suo vero nome; si è portato un po’ di vino, formaggi e la pulicaria, l’erba dei fumatori cilentani senza una lira del dopoguerra; in questi tempi di pandemia, ha scritto una mail ad un amico che vive nella salutare e rilassante cornice di un paese del Cilento; spiegandogli che fumare quest’erba è semplicemente fantastico; alla faccia del “covid e suoi derivati di ammattimento politico e di conseguenza sociale”.

Franco? sulla quarantina, in provincia di Como, porto’ con sé dal Cilento, la pulicarua, non fate i detective! non è droga, in questo periodo di noiosa (sperando che serva a qualcosa) di quarantena, si è concesso delle fumate, ma sempre con grande moderazione.Ma quali sono le proprietà della pulicaria? Di sicuro allontana le zanzare, non ha niente di eccitante, veniva fumata nel Cilento durante la seconda guerra mondiale al posto del tabacco. E non solo durante la guerra.

Giovanni Farzati