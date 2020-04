Ci lascia la signora madre del Sindaco Sagristani

È Piergiorgio stesso ad annunciarlo con un post sui social:

Cara Mamma dopo una vita di amore e tante sofferenze sei volata in cielo per riabbracciare finalmente il tuo amato Carlo!!! Vegliate e pregate su di noi!!! Sarai sempre nel nostro cuore e nella nostra mente perche’ coloro che amiamo e abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono sempre dove noi siamo!!!

La redazione tutta di positanonews si stringe intorno ai familiari in questo momento dei grande dolore.