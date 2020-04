Chiuse 27 attività salernitane al giorno durante il lockdown: stop a 2500 aziende

E’ una vera e propria ecatombe di imprese, quella a cui si sta assistendo nel Salernitano per l’effetto collaterale del Coronavirus. Sono già poco meno di 2.500 le aziende che, nei primi tre mesi del 2020 – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – che hanno abbassato le loro saracinesche in maniera definitiva. In pratica 830 ogni mese, e cioè 27 al giorno. Un valore, quello delle chiusure, che è nettamente superiore a quello delle nuove aperture: da gennaio a marzo di quest’anno, infatti, in provincia di Salerno sono nate 1.744 aziende. Con un bilancio, quindi, negativo, pari al -0,6%. E’ quanto emerge dal rapporto Movimprese di Infocamere, che ha analizzato il numero delle nuove aziende che hanno iniziato il proprio lavoro, e di quelle che hanno, invece, chiuso.