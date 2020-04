Cetara. Sospiro di sollieso del sindaco Della Monica “Anche l’ultimo tampone è negativo”. Regalate uova di Pasqua a tutti i bambini della cittadina della Costiera amalfitana. Dunque dopo l’unica positiva al Coronavirus Covid-19 nessun altro caso nella cittadina della costa d’ Amalfi

Buonasera a tutti.

Finalmente è arrivato l’esito NEGATIVO, l’ultimo dei 15 che aspettavamo! Possiamo così tirare un grande sospiro di sollievo, ma sopratutto dobbiamo dire grazie alla Ns concittadina che è stata diligente nel rispetto delle regole e degli altri per aver adottato tutte le cautele uscendo di casa solo ed esclusivamente per lavoro e per aiutare gli altri…GRAZIE!

Se continuiamo sull’esempio della Ns concittadina, potremo vivere in serenità il periodo della Santa Pasqua che sta per avere inizio. Voglio ringraziare coloro che stanno facendo tante opere di solidarietà per la comunità, in particolar modo: la farmacia di Cetara per aver donato le mascherine al personale della polizia municipale ed anche quest’ultima, che è sempre presente per garantire a tutti i cittadini un prezioso servizio di tutela. Inoltre devo un doveroso ringraziamento agli instancabili volontari della protezione civile e ringrazio altresi, il personale dell’azienda speciale, che nel quotidiano si prende cura dell’igiene delle strade per tenere pulita e ordinata la nostra Cetara. Continuiamo a stare a casa per la serenità delle famiglie, aspettando che fioriscano tempi migliori.

Buona serata di Giovedì Santo a tutti Voi.❤