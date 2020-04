Cetara, Costiera amalfitana. Questa sera il sindaco Roberto Della Monica è intervenuto nella consueta diretta serale col direttore di Positanonews sugli aggiornamenti sul Coronavirus. Abbiamo parlato della Costa d’ Amalfi e quella di Sorrento in particolare, all’inizio dopo pochi minuti siamo riusciti a collegarci con il primo cittadino di Cetara che ci ricostruisce la genesi della prima donna positiva al Coronavirus Covid-19 “Il contagio proviene probabilmente dall’Ospedale di Nocera, dove lavora . Una persona molto responsabile e questo ci fa stare molto tranquilli, una di quelle persone che noi dobbiamo ringraziare per il lavoro che fa, abbiamo fatto più tamponi prudenzialmente” E qui vanno i doverosi complimenti di Positanonews sulla procedura che si sta adottando con l’ASL di Salerno, tamponi a tappeto sulla rete dei contatti avuti , analisi e risultati, un lavoro in sinergia istituzionale che non sempre riesce in questi termini. “Bisogna tenere la guardia sempre alta, abbiamo controlli al Cetus verso Vietri sul mare e sull’altro lato, all’ingresso del paese, il controllo quotidiano degli isolati e vengono fatte sanzioni. Ringrazio vigili, carabinieri e anche la Guardia di Finanza che da Cava de’ Tirreni interviene per i controlli e non solo, i volontari, la protezione civile, chiunque collabori in questa emergenza. Non bisogna abbassare la guardia, ce la faremo” . Sotto la diretta , appuntamento sempre domani sera che inizieremo verso le 22 , forse tardi, ma purtroppo non sempre abbiamo tutti i dati comune per comune prima di quest’ora.

