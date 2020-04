Cetara. I ragazzi del Forum dei giovani hanno concluso il giro di Consegne delle uova di cioccolato, insieme ad un messaggio del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale

Cetara, Costiera Amalfitana. I ragazzi del Forum dei giovani hanno concluso il giro di Consegne delle uova di cioccolato, insieme ad un messaggio del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale.

“Oggi i ragazzi del Forum dei giovani di Cetara con celerità e tanta allegria hanno concluso il giro di Consegne delle uova di cioccolato per tutti i bambini e ragazzi della scuola di cetara nonché ai ragazzi diversamente abili.

A tutti loro e alle loro famiglie anche un messaggio di speranza e di ringraziamento

da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale.

A te, piccolo Angioletto del nostro bellissimo paese.

A te, un piccolo dolce pensiero da parte del tuo Sindaco e dell’Amministrazione Comunale per dirti “Grazie” per il grande sforzo che stai compiendo insieme ai tuoi genitori e alla tua famiglia. Abbiamo ancora bisogno di stare in casa un altro po’ per sconfiggere questo brutto mostriciattolo che ci tiene tutti rinchiusi nelle nostre abitazioni, che ha fatto chiudere tutte le scuole e tutti i negozi che ci piacciono. Un mostriciattolo che ci impossibilita ad incontrarci, vederci, abbracciarci.

Lo so. Le giornate si allungano e il sole inizia a riscaldare i nostri cuori. Il nostro paese inizia a brillare come non mai. Quanto sarebbe bello poter giocare almeno una mezz’oretta all’aria aperta! Quanto ti piacerebbe andare in spiaggia, nei giardinetti ed incontrare il tuo miglior amico?

In questi giorni, uno dei pochi spazi liberi all’aperto, dove poter giocare, è il proprio balcone di casa o per chi è fortunato un terrazzino un po’ più grande. Per il nostro bene, non ci è permesso andare oltre. E questo mi rammarica molto. Ci troviamo improvvisamente catapultati nel mondo della lentezza e dell’essenziale, un mondo “speciale”, ma al quale purtroppo non eravamo tanto abituati.

E allora, reinventiamoci e guardiamo gli aspetti positivi, dando valore al nostro tempo. Per un bel po’ non ci sarà la campanella delle 8,00 a buttarci giù dal letto. Possiamo gustare con calma la nostra colazione, guardare la Tv, ascoltare la musica preferita, scrivere una lettera. Abbiamo più momenti per dedicarci alle nostre passioni, alla lettura di un libro, alla preparazione di dolcetti, o impastare una buona pizza insieme alla mamma. Sono certo, che tu darai sfogo alla tua creatività. Viaggia con la fantasia, come solo tu sai fare. Gioca, inventa, crea, monta, smonta.

Solo un domani, quando sarai grande, quando tutto questo sarà scritto nei libri della nostra storia, capirai tante cose. Ma adesso, devi sapere che questo virus ci può tener divisi solo fisicamente ma non con il cuore.

Ed oggi abbiamo la fortuna di vivere meno isolati, grazie ai numerosissimi sistemi di comunicazione che ti permettono di interagire con le tue maestre, i tuoi zii, i tuoi nonni e i tuoi amichetti.

Ciascuno di noi deve fare la propria parte, siamo tante piccole gocce d’acqua nel mondo e solo insieme possiamo spegnere questo incendio. Mai come adesso, dobbiamo sentirci UNITI nella convinzione che ogni giorno è un passo in più verso quella luce che ci porterà fuori ad assaporare la bellezza del nostro paese, del nostro mare, delle nostre montagne. Ti accorgerai che tutto, poi, avrà un sapore diverso e ammirerai tutto ciò che ci circonda con occhi nuovi con la promessa che non si abitueranno mai più alla bellezza di madre natura. E impareremo a rispettarla di più perché siamo ospiti di questa meravigliosa Terra. Sono convinto che questo nostro “sostare” ci cambierà e ritorneremo più forti ed orgogliosi.

Intanto, ti abbraccio forte, impaziente di rivedere i tuoi occhietti vispi, i capelli ormai lunghi, i sorrisi che portano gioia e danno colore alla nostra bellissima Cetara.

Il Sindaco

Fortunato Della Monica”