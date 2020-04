Cetara, pronti 200 mila euro per restyling: ecco le zone interessate

Buone notizie per il Comune di Cetara. E’ stato approvato, infatti, il finanziamento di 200 mila euro per restyling nella città: per la precisione, le zone interessate vanno da Piazza Mercato a via Corso.

Si tratta di lavori che prevedono la riqualificazione e messa in sicurezza del tratto di strada sopracitato, con rifacimento della pavimentazione, nuovo arredo urbano e adeguamento dei sottoservizi.

Il finanziamento è legato al Decreto Direttoriale n. 5460 del 2 aprile, emanato dal Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: diversi i Comuni ammessi e tra questi, appunto, anche il Comune di Cetara.

Una notizia positiva per il Comune, proprio poco dopo la notizia dello stop al progetto del solarium al porto, in seguito alla decisione del Consiglio di Stato. Il sindaco Della Monica ha così commentato: “È un altro ottimo risultato raggiunto con il nostro lavoro e dal nostro costante contatto con le amministrazioni centrali, soprattutto in questo momento di difficoltà generale, durante il quale le maggiori attenzioni sono giustamente rivolte alla pandemia da Covid-19 ed ai problemi che da essa ne conseguono. Una notizia che ci permette di continuare a lavorare alacremente e a guardare con fiducia al prossimo futuro, con l’intento fisso del continuo e costante miglioramento dell’assetto e delle condizioni di vita nel nostro paese”.