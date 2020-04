Cetara. Misure a sostegno della ristorazione: concessione di suolo pubblico a titolo gratuito

L’Amministrazione Comunale di Cetara, in questo periodo di grave difficoltà per molte categorie di lavoratori, ha deciso di mettere in campo azioni concrete a sostegno del settore della ristorazione – tra cui bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie – costretto a chiudere le proprie attività a seguito della diffusione della pandemia di Covid-19.

Abbiamo deciso, pertanto, di concedere il suolo pubblico a titolo gratuito per l’intero anno 2020 e di rinviare le ultime due rate della TARI, a favore di tutte queste attività.

È un grande sforzo per un piccolo Comune come il nostro, ma vuole essere un tangibile segno di vicinanza ad una delle categorie in maggiore sofferenza.