Cetara Fase 2, le donne prime ad aprire. Ida e Milena con Chocolamì’ , ne abbiamo parlato col sindaco Della Monica su Positanonews TG . Non le ferma neanche il Coronavirus Covid-19 Ida Giordano e Milena Falcone di Chocolamì, uno spazio colorato nel cuore di Cetara dedicato al mondo del cioccolato, dei dolci e della fantasia materializzata nella pasta di zucchero , come ha definito Francesca Faratro.

Nel borgo marinaro noto a tutti per la lavorazione delle alici, le giovani ragazze si sono incontrate per puro caso e per lo stesso motivo hanno unito i loro interessi: aprire un luogo dedicato alla dolcezza.

Chocolamì nasce una sera come tante quando Ida, innamorata della ceramica e della lavorazione dell’argilla, corre in aiuto di Milena, appassionata di cioccolato, che è alle prese con le decorazione di una torta.

Ebbene la dolcezza e la bellezza insieme nella cittadina della Costiera amalfitana ci ridanno il sorriso, sono loro le prime a riaprire dopo questa quarantena, lo ha annunciato il primo cittadino in diretta, su nostra richiesta, Cetara in Costa d’ Amalfi è davvero una fucina di idee, come l’ultima che abbiamo riportato di Gennaro Castiello dell’Acqua Pazza, complimenti