Cetara, Emergenza Covid: da domani è obbligatorio indossare la mascherina

A Cetara da domani ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina per le uscite di comprovata necessità sul territorio comunale. Il sindaco Roberto Della Monica è impegnato come i suoi colleghi, per mettere in campo misure per il contenimento della diffusione del coronavirus. La Costiera Amalfitana finora sta reagendo bene in questa emergenza, ma non bisogna abbassare la guardia. L’ordinanza emessa dal primo cittadino nel borgo marinaro, prevede infatti che dovrà uscire una sola persona per famiglia, per motivi strettamente necessari, con l’obbligo di indossare la mascherina: chi ne fosse sprovvisto, sarà prontamente rifornito dal locale nucleo di Protezione Civile. “Stiamo prestando la massima attenzione in questa emergenza” – ha rivelato il sindaco Della Monica a Positanonews.