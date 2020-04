Cetara. Emergenza Coronavirus: chiusura degli esercizi commerciali per il giorno 13 aprile

Cetara, Costiera Amalfitana. Emergenza Coronavirus: chiusura degli esercizi commerciali per il giorno 13 aprile.

VISTI:

VISTO in particolare il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 ), dispone al comma 1: “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita’ di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 prevede le misure

che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita’ di esso;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che le disposizioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Campania sono volte a limitare la mobilità delle persone e laddove questa sia consentita (per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute) che la stessa avvenga in condizioni di sicurezza per evitare l’estensione del contagio;

VALUTATO che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria indica chiaramente la necessità di adottare tutte le possibili misure idonee a salvaguardare la salute pubblica;

CONSIDERATO che nel giorno di lunedì 13 aprile 2020 (lunedì in albis), potrebbero crearsi situazioni di affollamento negli esercizi commerciali e per le strade cittadine, e ciò creando il rischio di forme di assembramento in pregiudizio della salute pubblica, in contrasto con la normativa sopra richiamata;

RITENUTO di approntare misure organizzative temporanee al fine di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a scopo preventivo e di tutela della salute pubblica, in attuazione della normativa sopra richiamata, attraverso la chiusura degli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale nel giorno di lunedì 13 aprile 2020 (lunedì in albis);

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

RILEVATO che tali ulteriori misure specifiche sono attuative e non in contrasto con le misure statali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario Nazionale, ed in particolare l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente

della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO l’art. 50, comma 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale;

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

allo scopo di contrastare e contenere e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Cetara, ai titolari di attività commerciali, la cui attività non è ad oggi sospesa, presenti sul territorio comunale di Cetara, a chiudere l’esercizio commerciale per il giorno 13 aprile 2020.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di competenza:

1. Alla Prefettura di Salerno;

2. All’ASL- U.O.C. Prevenzione Collettiva – Area interdistrettuale n. 60 e n. 63;

3. Al Commissariato di Polizia di Salerno;

4. Al Comando Carabinieri di Vietri sul Mare;

5. Al Comando di Polizia Municipale;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

AVVERTE

Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata.

Che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure contenute nella presente ordinanza e’ punito con le sanzioni amministrative indicate nell’art. 4 del D.L. n. 19/2020.