Cetara. Domani il Sindaco e Don Andrea Caputo al cimitero per la benedizione ai defunti

Cetara, Costiera Amalfitana. Domani il Sindaco e Don Andrea Caputo al cimitero per la benedizione ai defunti.

Domenica 19 aprile, alle 12.15 presso il cimitero di Cetara, il nostro parroco Don Andrea Caputo, si unirà al Sindaco Dott. Fortunato Della Monica e all’amministrazione comunale, per un momento di raccoglimento e benedizione ai defunti del nostro paese, con un pensiero particolare a tutte le vittime di Coronavirus, ai malati che in questo momento stanno ancora combattendo contro questo terribile virus, ai defunti che non hanno potuto avere un degno rito funebre ed alle morti premature che hanno colpito giovani di Cetara.

Un segno di vicinanza ed una preghiera a nome di tutta la cittadinanza che, nel rispetto delle norme anti-contagio, non potrà recarsi in visita ai propri cari defunti.