Cetara diventa Maiori nel nuovo spot Tim sulla banda ultra larga

Cetara si trasforma magicamente in Maiori nel nuovo spot della Tim sulla banda ultra larga. Le bellezze dei nostri borghi marinari hanno tratto in inganno i pubblicitari dell’operatore italiano di telecomunicazione. Il breve video di 20 secondi, appartiene ad una serie di tre spot che sono trasmessi su internet e in televisione, per raccontare il raggiungimento delle connessioni FTTC (Fiber To The Cabinet) in altri 700 comuni italiani.

Nel comune di Maiori i lavori per la fibra sono già stati avviati e si prevede una copertura totale del territorio, secondo quanto riportato nei dati del Piano Strategico della Banda Ultra Larga del Ministero delle Infrastrutture, che indicano già 4144 unità immobiliari allacciate. Cetara invece dovrà attendere il 2022 per l’intervento pubblico, mentre circa il 60% del territorio è stato coperto da privati con infrastrutture che presentano connessioni con velocità download di almeno 30 Mbit/s.

Con l’emergenza coronavirus, nel decreto Cura Italia è stato dato attuazione al potenziamento della connettività su tutta la Penisola, attivando cabinet stradali per l’accesso a servizi in banda ultra larga fino a 200 Mbps, attraverso tecnologie che vedono l’utilizzo misto di fibra e rame per raggiungere le zone rurali e i paesi a bassa densità di popolazione: ecco perché Tim ha scelto di dare notizia di tale traguardo, attraverso cartoline fotografiche di piccole realtà in stile “intervallo”.