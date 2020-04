Cava / Nocera, per presunta truffa ai danni dell’Inps nei market in 11 rischiano il processo

Undici persone rischiano il processo per una presunta truffa consumata in concorso, a danno dell’Inps scrive Nicola Sorrentino su Il Mattino di Napoli pagine di Salerno. Tra queste, l’ex colonnello dell’Esercito Giuseppe D’Auria e dieci suoi dipendenti, con le posizioni contributive ora al vaglio del gip il prossimo 6 maggio in udienza preliminare. Stando all’ipotesi d’accusa del sostituto procuratore Angelo Rubano, che ha chiesto per tutti il rinvio a giudizio, D’Auria, in qualità di amministratore unico e legale di una società a responsabilità limitata, tra il 2014 e il 2018, insieme ad ogni singolo dipendente che aveva terminato un precedente rapporto di lavoro, non avrebbe comunicato all’Inps il periodo di instaurazione di un nuovo rapporto con la sua società. In questo modo, «svolgendo attività lavorativa in nero», avrebbe indotto in errore l’istituto previdenziale, procurandosi «ingiusti profitti» pari al valore dell’indennità erogata. Le attività commerciali presso le quali si sarebbero registrate le irregolarità per i singoli dipendenti, sono quelle delle due Nocera, poi Giffoni Valle Piana e Cava de’ Tirreni. Le indennità erogate in violazione della legge, secondo il pm, vanno dai 6 ai 15mila euro, a seconda dei periodi di riferimento individuati dai carabinieri. D’Auria, insieme ad altri dipendenti oggi indagati, è difeso dall’avvocato Antonio Sarno. In udienza preliminare, a scanso di rinvii per l’emergenza nazionale, il gip dovrà valutare i singoli elementi per ogni indagato, decidendo poi se fissare o meno il processo, oppure accogliere l’eventuale richiesta di riti alternativi. Questo filone d’indagine scaturisce da una più ampia inchiesta, che vede già sotto processo D’Auria insieme ad altri cinque dei suoi dipendenti, con diverse accuse per estorsione. Si è in attesa di aprire il dibattimento.

LE VITTIME

Il lavoro investigativo fu condotto dai carabinieri della stazione di Nocera Superiore e dalla sezione di polizia giudiziaria della guardia di finanza, concentrato sui punti vendita allora gestiti dall’ex colonnello. Ben più ampio l’impianto accusatorio, in quel caso, legato ad una serie di rimproveri e minacce di licenziamento consumate verso oltre trenta dipendenti, che sarebbero stati costretti a lavorare in condizioni precarie, rinunciando anche a soldi che sarebbero stati trattenuti sulla busta paga. In quell’inchiesta furono denunciati i responsabili di cinque punti vendita, con l’accusa in concorso di estorsione. Proprio mentre gli inquirenti ascoltavano le presunte vittime, un altro filone investigativo veniva aperto sulle singole posizioni lavorative. Una verifica fatta di incrocio di dati e riscontri presso l’Inps, che ha poi condotto alle contestazioni di truffa aggravata ai danni dello Stato, fino alla richiesta di processo.