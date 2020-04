Cava de’ Tirreni, vandali danneggiano l’Eremo di San Martino. Il parroco: “Una vergogna inaudita”

L’Eremo di San Martino continua ad essere in balìa dei vandali. I soliti balordi, anche in questo periodo di emergenza sanitaria e di limitazioni agli spostamenti, si sono divertiti a prendere di mira l’antico sito religioso, che sorge nell’omonima località di cava de’ Tirreni. Danneggiato – come scrive il quotidiano “La Città” – l’impianto di illuminazione e gli steccati ai margini del sentiero che porta fin sopra la collina. Su tutte le furie don Francesco Della Monica, il parroco della vicina comunità di Santa Maria del Rovo, che è anche responsabile dell’Eremo. «Una vergogna inaudita».