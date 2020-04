Cava de’ Tirreni. In questa giornata di Pasqua il sindaco Vincenzo Servalli ha voluto far visita al cimitero cittadino. Ecco le sue parole: “Questa mattina, in questa Pasqua straordinariamente irreale e che ricorderemo per tutta la vita, ho voluto depositare dei fiori a nome dei Cavesi e di tutti coloro che, in questi giorni particolari, non hanno potuto recarsi al cimitero. Era doveroso per me onorare tutti i defunti e nel silenzio, doloroso, ho percorso i viali e mi sono soffermato a recitare una preghiera davanti l’Ossario Comunale ed al Sacrario militare. Sarà una Pasqua certamente inconsueta, ma sono certo di rinascita. Auguri”