Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli: “Le notizie incoraggianti non devono indurre in conclusioni sbagliate. Siamo in emergenza”

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli rende nota la direttiva che il comandante della Polizia Locale, ing. Attanasio, ha impartito ai suoi collaboratori specificando che: “Le notizie incoraggianti che si stanno registrando non devono indurre in conclusioni sbagliate. Siamo in emergenza ed il covid-19 è un nemico cattivo ed insidioso. Dobbiamo essere forti. Forza Cava Forza Italia”. Ecco la direttiva del Comandante Attanasio: “Carissimi tutti, in questi ultimi giorni si sta determinando nella popolazione un convincimento completamente sbagliato, ovvero che il peggio sia passato. A questo si accompagna un rilassamento diffuso. Tutto ciò sta portando come conseguenza sotto gli occhi di tutti la maggiore circolazione di auto e persone. A due, a tre, a passeggio, per la spesa, per curiosare, per correre, per svagarsi. È comprensibile dopo 40 giorni, ma è pericolosissimo perché tutto ciò rischia di vanificare il duro lavoro di tanti, e soprattutto il Vs. Per questo bisogna reagire immediatamente con la massima fermezza. Vi chiedo pertanto da oggi di essere inflessibili e di sanzionare i troppi in giro senza valide ragioni. Le disposizioni sono tutte ancora in vigore e non ci è consentito alcun cedimento. Ne va del lavoro straordinario che è stato fatto.”