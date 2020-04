Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servali dispone la chiusura di tutti gli esercizi commerciali per il 25 ed il 26 aprile

Il Sindaco Vincenzo Servalli, sentiti i Sindaci dei comuni limitrofi, nonché i rappresentanti delle Associazioni di categoria ed in particolare Confesercenti e Confcommercio, ha disposto che tutti gli esercizi commerciali (supermercati, alimentari, attività di vicinato, vendita con distributori automatici H24, ed in genere tutte le attività consentite dalle norme di contrasto al Covid-19 emesse da Organi sovraordinati), dovranno osservare la completa chiusura nei giorni 25 e 26 aprile 2020, fatta eccezione per le farmacie di turno, le parafarmacie, i distributori automatici all’esterno delle rivendite dei tabacchi e le edicole. Per le sole edicole la chiusura resta stabilita alle ore 13.00.

Inoltre, con effetto immediato e fino al 3 maggio, tutto il personale in servizio presso gli esercizi commerciali di qualunque genere dovrà essere munito di mascherina, a copertura totale di naso e bocca e guanti monouso. Tale comportamento precauzionale va tenuto anche da tutti i cittadini che si rechino in qualunque esercizio commerciale, ed in ogni attività sociale esterna, quale accesso e/o stazionamento in supermercati ed in genere negli esercizi commerciali e/ o nei luoghi di lavoro, deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.