Cava de’ Tirreni. Il sindaco Servalli “Un nuovo positivo, si arriva a 30 . Vicenda Pisapia, non ha aspettato una settimana il tampone, denunceremo le offese ” Uno in più dunque, anche se il report del Coronavirus Covid-19 ne riporta due, uno era già stato fatto un primo tampone.

Arrivano quindi a 30 i contagi nella cittadina metelliana, di cui 5 deceduti e 1 guarito.

Monta la polemica per l’attesa di una settimana per l’attesa di un tampone . La richiesta di tampone per il defunto dottore De Pisapia è stata presentata il 24 marzo. Il dottore è stato ricoverato il 27 marzo con esito del tampone positivo. Pertanto è sbagliata la notizia relativa a sei giorni trascorsi in attesa di tampone». Queste le parole del sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli.

Nei giorni precedenti alla scomparsa di De Pisapia, infatti, era circolate diverse voci su un ritardo del tampone destinato al medico Servalli, però, ha smentito il tutto.

«Ulteriori notizie false, che creino allarmi infondati nella pubblica opinione, già scossa dalla situazione che stiamo vivendo, così come commenti offensivi e diffamatori, saranno oggetto di denuncia alla Autorità Giudiziaria»