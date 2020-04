Cava de’ Tirreni. Si è spento il luogotenente Palestra, era positivo al covid-19. Le condoglianze del sindaco Servalli

Cava de’ Tirreni. Si è spento il Raffaele Palestra, di 53 anni. Il 17 marzo era stato ricoverato al II Policlinico di Napoli in gravi condizioni dopo aver scoperto la positività al covid – 19. Ieri sera, poco dopo le 21 il luogotenente dei carabinieri in servizio al Nucleo Investigativo di Salerno, è morto per gravi complicanze respiratorie e renali.

Il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, esprime la sua vicinanza alla famiglia addolorata dalla perdita:

Esprimo il mio personale cordoglio, in uno a quello della intera comunità cavese, alla famiglia del Lgten. dei Carabinieri Raffaele Palestra, per la perdita del loro caro ammalatosi di Covid 19.

Anche la nostra città, come tutta la nostra amata Patria, sta pagando il suo prezzo a questo perfido nemico. Anche per onorare i nostri morti dovremo essere più forti e determinati nella lotta.

Vincenzo Servalli

Anche la redazione di Positanonews si unisce al dolore dei familiari, con i sentimenti del più accorato cordoglio.