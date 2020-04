Cava de’ Tirreni. Sale a 29 il numero dei contagi al Coronavirus, muoiono moglie e marito A tredici giorni di distanza dal marito, anche lei portata via dal Coronavirus. E’ deceduta questa sera, all’Ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dove era ricoverata, Anna Senatore, moglie di Antonio Milite, l’83enne di Passiano scomparso lo scorso 24 marzo.

Ancora sconvolta per la notizia la comunità di Passiano, dove la signora risiedeva insieme al marito, già provata dalla scomparsa solo due giorni fa del luogotenente dei carabinieri Raffaele Palestra, anch’egli vittima del covid-19.

Sulla vicenda è intervenuto don Enzo Taiani, parroco della Chiesa del Santissimo Salvatore di Passiano: «Per la nostra comunità è ancora tempo di gravissimo lutto. La famiglia Milite già duramente provata, aggiunge dolore al dolore piangendo la morte della cara signora Anna Senatore, moglie di Antonio Milite. Non trovando più parole adatte a condividere questa desolazione con i carissimi familiari, invito tutti a stringerci più forti per sconfiggere questo oscuro male con le armi del bene e della preghiera.Don Enzo Di Marino e tutta la comunità parrocchiale».

“Eravamo in attesa dell’esito di circa 50 tamponi, effettuati tra venerdì e sabato. Di questi, ne sono giunti 32 e allo stato attuale risultano altri 6 casi positivi, di cui uno è soltanto un test di riconferma e già positivo in precedenza. Pertanto, adesso abbiamo 29 positivi in città, di cui 8 sono ospedalizzati mentre il resto effettuano la quarantena nella propria abitazione. A questi vanno aggiunti un guarito e tre deceduti“. Questo il bilancio aggiornato da parte del sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli.

Il sindaco ha anche ricordato le vittime. La benedizione virtuale è avvenuta anche qui dal Castello con immensa tristezza per gli ultimi lutti. L’Arcivescovo Orazio Soricelli ha benedetto le Palme di tutti i cavesi celebrando la Santa Messa dalla cappella del Castello, alla presenza del Sindaco Vincenzo Servalli. “Un momento di grande comunione per tutta la comunità cavese che si stringe intorno alla famiglia Angrisani per la perdita di Domenico, terza vittima del Covid-19, così come alle famiglie di Antonio Milite e Raffaele Palestra. Anche la nostra città paga il suo prezzo per questa terribile pandemia che ci impone il massimo rispetto delle regole per contenere il contagio. Ognuno faccia la sua parte e supereremo anche questa dura prova”.

La nostra Comunità piange la perdita della signora Anna Senatore, consorte del signor Antonio MIlite, vittima anch’ella di questa subdola e tremenda pandemia che tanto dolore sta causando al nostro Paese e alla nostra Città. Ci stringiamo tutti intorno alla famiglia a cui esprimo il cordoglio mio personale, di tutta l’Amministrazione comunale e credo di interpretare anche il sentimento di tutta la città, per questo dolore così forte che ha colpito la famiglia Senatore Milite.

