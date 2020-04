Cava de Tirreni ricorda il cittadino onorario Masullo «La cultura è la condizione di ogni speranza di rinascita. L’incontro con gli amici del Centro Studi Filangieri è un momento, promettente, di questa riapertura alla speranza». Sono queste le visionarie parole della dedica scritta, tanti anni fa, da Aldo Masullo sul libro d’oro del Centro Studi Gaetano Filangieri di Cava de’ Tirreni in occasione della sua visita nella città metelliana. Da allora, il filosofo nato ad Avellino nel 1923, è stato ospite più volte a Cava de’ Tirreni fino a ricevere, nel 2014, la cittadinanza onoraria insieme all’avvocato Gerardo Marotta quando era sindaco Marco Galdi. Ed ora che Aldo Masullo è scomparso a 97 anni, la sua città d’adozione lo ricorda listando a lutto bandiere, labaro e gonfalone sia del Comune che del Centro Studi Gaetano Filangieri presieduto da Paolo Gravagnuolo. «Quando ha ricevuto l’onorificenza cavese – sottolinea il primo cittadino Vincenzo Servalli – Masullo era diventato per molti soprattutto Aldo, il nostro amico un po’ meno giovane. Addio, anzi arrivederci mentre ci lasci avvolto di imperitura luce». Nel corso degli ultimi anni, Aldo Masullo, l’uomo che ha attraversato quasi un intero secolo, il docente che ha forgiato una schiera infinita di allievi dall’alto di un Magistero universitario vissuto con la leggerezza dei grandi e senza boria o presunzione, ha partecipato spesso alle conversazioni organizzate dal Centro Studi Gaetano Filangieri, seguite con laica venerazione

GLI INCONTRI Tanti gli aneddoti di chi l’ha conosciuto. «Ricordo la prima volta in cui ci incontrammo a Cava – annota Paolo Gravagnuolo – anche se l’avevo conosciuto negli anni indimenticabili trascorsi a Napoli: oltre alle conferenze ascoltate spesso in prima fila in vari contesti di cultura, avevo trascorso un paio di mattinate nel soggiorno della sua luminosa casa in viale Michelangelo al Vomero. Avevamo quasi l’identica distanza di età che mi separava da mio padre Alfredo, suo amico ed estimatore da lui a sua volta stimato. Anche con mio padre il rapporto era giocato sul duplice piano del maestro-allievo, insieme a quello dell’amico. Per la formazione di mio fratello Luigi, laureatosi in filosofia, era stato un punto di riferimento ineludibile». In tanti l’hanno ascoltato incantati dal suo pensiero. «Con Aldo Masullo se ne va un pilastro di cristallo, per citare l’amico Giuseppe Fonseca – ribadisce Paolo Gravagnuolo – Napoli poteva ancora giovarsi dei lumi del suo pensiero. Ha raggiunto la luce un grande uomo a poche ore dal 25 aprile, che lui interpretava come una festa non divisiva. Forse, avrà sorriso di questa coincidenza e avrebbe detto: Non temete, non avevo intenzione di assumere su di me tutte le luci dei riflettori. Pensate piuttosto a resistere per dare di nuovo spazio alla fiducia nella vita e nei contatti umani».

Lara Adinolfi , Il Mattino