Cava de’ Tirreni/Positano. L’ing. Macario realizza le valvole per la respirazione con la stampante 3D

In piena emergenza sanitaria la stampa 3D può fornire soluzione per i pronto soccorso. L’emergenza Covid-19 ha di fatto reso necessaria questa soluzione eccezionale per far fronte dei reparti di terapia intensiva e sub-intensiva sempre più affollati, in cui si registra una crescente richiesta di dispositivi biomedicali respiratori.

Già c’è chi ha ha messo in atto questa tecnologia per la stampa delle Valvole Charlotte e Dave per respiratori. Il giovanissimo Stefano Macario ingegnere di Cava de’ Tirreni in specializzazione al politecnico di Milano, è l’ideatore e progettatore che, in collaborazione con il designer ed esecutore Giovanni Gazzillo, ha studiato la possibilità di realizzare con stampa 3D valvole in grado di trasformare una comune maschera da snorkeling in un respiratore di emergenza, collaborando da remoto con il FabLabMilano che consegnerà ai presidi ospedalieri i primi dispositivi prodotti.

La valvola, che esiste anche in una diversa versione chiamata “Dave”, è realizzata attraverso stampa 3D FDM, in PLA, materiale di stampa biocompatibile e inodore. Ad un primo test si è rivelata correttamente funzionante, ma non essendo certificate né la maschera né la valvola questa soluzione si prefigura adottabile solo in caso di estrema necessità, e per un periodo di tempo quanto più ridotto possibile.

Incontenibile l’orgoglio dei genitori di Stefano, Giuseppe Macario e Stefania Forlani. Quest’ultima è molto conosciuta a Positano, in Costiera amalfitana. L’avvocato Forlani, infatti, è strettamente legata alla città verticale per aver vissuto diversi anni nella villa di famiglia.