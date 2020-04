Cava de’ Tirreni. Polizia arresta pluripregiudicato in esecuzione ordinanza di custodia cautelare in carcere

Polizia arresta pluripregiudicato in esecuzione ordinanza di custodia cautelare in carcere

Nella giornata di ieri la squadra volante del commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni, ha proceduto all’arresto di F.A. in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 20.04.2020 dal tribunale di Nocera Inferiore. Lo stesso, pluripregiudicato, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso una locale comunità di recupero, ha posto in essere quotidianamente condotte auto ed etero lesive determinate dal suo stato di dipendenza da alcol e da sostanze stupefacenti. Nel decorso mese di febbraio, inoltre, è stato più volte denunciato per evasione e tratto in arresto perché responsabile anche dei reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Pertanto, rilevata la sua pericolosità sociale, nonché l’inadeguatezza della misura posta in essere nei suoi confronti, il locale commissariato di P.S. richiedeva l’aggravamento della misura cautelare in atto.

L’A.G. competente ha accolto la richiesta ed emesso la citata ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dagli agenti del commissariato di P.S., che hanno tradotto F.A. presso la casa circondariale di Salerno-Fuorni.