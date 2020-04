Cava de’ Tirreni. Non si fermano i controlli da parte della Polizia Locale, multate 20 persone per spostamenti ingiustificati

Cava de’ Tirreni. La Polizia Locale continua i controlli serrati sul territorio al fine di individuare i trasgressori delle norme finalizzare al contenimento del contagio da Coronavirus. Purtroppo le regole non vengono rispettate da tutti e diversi cittadini di rispettare il periodo di quarantena proprio non ne vogliono sapere ed escono da casa anche senza giustificati motivi di necessità, costituendo in tal modo un pericolo per la propria salute e per quella dell’intera comunità.

Solo nella giornata di oggi gli agenti della Polizia Municipale hanno elevato 8 verbali con sanzioni pecuniarie di 500 euro sperando che questo possa costituire un deterrente per i giorni futuro. In tutto, dal 2 aprile ad oggi, sono stati elevati 20 verbali.

Con l’avvicinarsi della Pasqua e della Pasquetta il rischio di “trasgressioni” aumenta e, per tale motivo, i controlli da parte della Polizia Locale saranno intensificati ed entreranno in campo anche Carabinieri e Polizia di Stato che presidieranno il territorio cittadino. A supporto delle Forze dell’Ordine anche l’utilizzo di un drone per scongiurare la presenza di assembramenti.