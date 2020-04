Cava de’ Tirreni. Ecco l’elenco aggiornato delle attività che aderiscono ai buoni spesa

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Servalli comunica, tramite post sui social, l’elenco aggiornato delle attività commerciali, farmacie e parafarmacie convenzionate ai buoni spesa per l’emergenza sanitaria del coronavirus.

ELENCO AGGIORNATO AL 18 APRILE 2020, DEI NEGOZI, FARMACIE E PARAFARMACIA

_ Salumeria/Cremeria Mannara, via F. Baldi, Santa Lucia;

_ Supermercati Conad del viale R. Romano, 32;

_ Buona Idea (saponi, detersivi, lucidatura) via F. Vecchione, 7 San Cesareo;

_Mini Market Marilyn, via Santa Maria del Rovo;

_ Caseificio Bisogno, via XXV Luglio, 115;

_ Macelleria Milione, via N.Di Marino, 20, San Pietro;

_Supermercato Somma, piazza V. Emanuele, 8;

_ Supermercato Bartiromo, via G. Lamberti 6/12 Santa Lucia;

_ Salumeria Lamberti, via Trara Genoino, 20, Santa Lucia;

_ Tirrenia Surgelati, via XXV Luglio, 142;

_ Surgelati Iacovazzo, via Papa Giovanni XXIII, 50;

_ Macelleria Trezza, via V. Veneto, 230;

_ Frutta e Verdura Bisogno, via Trara Genoino, 9, Santa Lucia;

_ Panificio Vitale, via E. De Filippis, 163, Pregiato;

_ Surgelati Salsano, via L. Ferrara, 4, Pregiato;

_ Supermercato Della Corte, via XXV Luglio, 259;

_ Mini Market D’Amico, via Filangieri, 61;

_ Pane e Pane, via G. Filangieri, 12;

_ Terra mare Surgelati, via A. Sorrentino 12;

_ Supermercato Futura, via E. De Filippis, 129, Pregiato;

_ L’Orto Biologico, via V. Veneto, 318;

_ Mini Market di Noviello & C, via F. Ferrara, 4/6 Annunziata;

_ Bevande, Commercio al Dettaglio, corso Mazzini, 148;

_ Supermercati Sole 365, via Mandoli 61/156 e viale Riccardo Romano, 58;

_ Supermercato Gema Group, c. Principe Amedeo, 131;

_ Salumeria e Frutteria La Vecchia Bottega, via P. Di Domenico, 95, Santa Lucia;

_ Frutta e Verdura Mazzotta, via P. Giovanni XXIII (mercato coperto);

_ Salumeria/Panificio Avallone, via F. Vecchione, 38, San Cesareo;

_ Eurospin Supermercato, via XXV Luglio, all’interno del Centro Commerciale Cavese;

_ Macelleria Delle Rose, via A. Adinolfi, Passiano;

_ Alimentari Ferraiuolo, via A. Adinolfi, 27, Passiano;

_ Macelleria Di Domenico, via G. Luigi Parisi, 108, Sant’Arcangelo;

_ Termar Surgelati, via Gaudio Maiori, zona industriale;

_ Supermercato Gold Market, corso Mazzini 184/186;

_ Prodotti per l’Igiene, via Talamo, 85/91;

_ Dream Baby/Tutto per l’Infanzia, via C. Tafuri, 43.

_ Pescheria Ittica Cetara, corso Palatucci, 25;

_ Frutta e Verdura, via Rosario Senatore, 24;

_ Alimentari Santoriello, via Armenante, 12;

_ Macelleria Mannara, via G. Lamberti, 24, Santa Lucia;

_ Macelleria/Salumeria Siani, via S. D’Acquisto, 21;

_ Macelleria Padovano Sorrentino, via Filangieri, 113;

_ Macelleria Celano, via Genovese, 14;

_ Macelleria Scaramella, via G. Palumbo, 8/10;

_ Supermercato MD, via XXV Luglio;

_ Surgelati Apicella, via T. Gaudioso 11/A;

_ Frutta e Verdura Laudato, via Pellegrino, 1;

_ Frutteria Coppola, via R. Baldi, 5;

_ Alimentari Pagano, via T. Di Savoia, 9;

_ Macelleria Lambert, via T. Cuomo, 1;

_ Iperbimbo per l’Infanzia, via XXV Luglio, 263;

_ Alimentari De Meo; via G. Cinque, 34,San Cesareo;

_ Macelleria Ferrara, via Trara Genoino, Santa Lucia;

_ Macelleria Le Bonta’ Campane, via A. Adinolfi, 17;

_ Macelleria Mannara, piazza Felice Baldi, 27, Santa Lucia;

_ Macelleria/Salumeria Masullo, via A. De Gasperi, 10;

_ Alimentari/Surgelati Milite, via T. Cuomo, 19;

_ Caseificio La Gustosa, via XXV Luglio, 115;

_ Mini Market Montella, via L. Ferrara 35/37;

_ Mini Market Lambiase, via Pastore, 71/73;

_ Salumeria Longobardi, corso Palatucci, 29;

_ Frutta e Verdura L’Orto sotto Casa, via S.M. Castaldi, 4;

_ L’Oasi della Frutta D’Auria, via L. Siani, 7, Passiano;

_ Alimentari L’ Angolo del Gusto, via Filangieri, 52;

_ Alimentari Pignataro, via C.Santoro, 79, San Lorenzo;

_ Macelleria La Scottona, viale Marconi, 13;

_ Maxi Discount, via Talamo 9/11;

Supermercati Retail di via A. Sorrentino, via Veneto e via Rispoli (Santa Lucia);

_ Lambiase Vincenzo, via N. Di Marino, 6.

FARMACIE E PARAFARMACIA

_ Comunale, via Prezzolini, 9, 089 3076112, Santa Maria del Rovo;

_ Bifolco, viale Garibaldi, 31, 089 467666;

_ Carleo, corso Umberto I, 216, 089 341653;

_ Penza, corso Umberto I, 089 344316;

_ Accarino, corso Umberto I, 089 341815;

_ Del Corso, corso Mazzini, 37, 089 464224;

_ Montano, via Filangieri, 2, cell 339 7873165;

_ Sant’Arcangelo, piazza Mamma Lucia, 089 341588;

_ Parafarmacia, corso P. T. Di Savoia, 10, 089 343579.