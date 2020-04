Cava de’ Tirreni. Intensificati i controlli per verificare eventuali azioni speculative sui prezzi.

SPECULAZIONE SUI PREZZI: CONTROLLI SERRATI

In uno, con l’assessore Del Vecchio – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli -abbiamo concordato di intensificare dalla giornata di oggi, i controlli per verificare eventuali azioni speculative sui prezzi dei generi alimentari e di prima necessità che saranno denunciate all’Autorita’ Giudiziaria, per il reato previsto dall’art. 501 bis del Codice Penale. Nel contempo, invito tutti i cittadini a segnalare le anomalie riscontrate negli esercizi commerciali, in modo da consentirci di effettuare controlli mirati e rapidi. Il fenomeno odioso della speculazione va stroncato sul nascere a garanzia soprattutto dei cittadini, ma anche della stragrande maggioranza dei commercianti onesti. Ringrazio, l’avv. Marco Senatore, per il contributo tecnico legale e per la sua collaborazione sul tema.